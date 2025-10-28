Вовчанчин відповів, чи зміг би він зіграти Усика у фільмі

Легендарний український боєць змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин вважає, що він не зміг би зіграти абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика у фільмі.

Про це він сказав у коментарі для VBet Ukraine.

"Чи зміг би я зіграти Усика? Думаю, що ні. А як він зіграв мене? Схоже. Є моменти, які схожі. Але це ж кіно. В кіно завжди перебільшують. Фільм завжди яскравіше виглядає, ніж це було насправді", – сказав Вовчанчин.

Також Вовчанчин назвав Усика найкращим боксером сучасності, і заявив, що Олександр міг би показати себе в змішаних єдиноборствах.

Нагадаємо, На початку жовтня в український прокат вийшов фільм "Незламний" про американського бійця ММА Марка Керра. В спортивній драмі знявся Олександр Усик, який зіграв українську легенду ММА Ігоря Вовчанчина.

Нещодавно Чемпіон поспілкувався з Вовчанчиним про цей фільм. Легендарний боєць розповів, що хотів би, аби й про нього зняли кіно, головну роль в якому зіграв би Усик.