IBF призначила Альваресу захист титулу проти Скулла
Міжнародна федерація боксу (IBF) зобов’язала Сауля “Канело” Альвареса (61-2-2, 39 КО) захистити титул чемпіона світу проти Вільяма Скулла (22-0, 9 KO).
Про це повідомила промоутерська компанія AGON, яка представляє кубинського боксера.
На переговори щодо організації бою командам двох боксерів надали чотири тижні. Якщо сторони не домовляться, поєдинок розіграють на промоутерських торгах.
Зазначимо, що Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.
Додамо, Скулл провів перший бій 2024 року в андеркаді саме подинку Альвареса та Мунгуї. Тоді кубинець переміг американця Шона Гемпгілла.