IBF призначила Альваресу захист титулу проти Скулла

Міжнародна федерація боксу (IBF) зобов’язала Сауля “Канело” Альвареса (61-2-2, 39 КО) захистити титул чемпіона світу проти Вільяма Скулла (22-0, 9 KO).

Про це повідомила промоутерська компанія AGON, яка представляє кубинського боксера.

На переговори щодо організації бою командам двох боксерів надали чотири тижні. Якщо сторони не домовляться, поєдинок розіграють на промоутерських торгах.

The IBF has ordered the fight between Canelo and William Scull. Both teams have 4 weeks to reach an agreement or it will go to purse bid.#CaneloScull pic.twitter.com/MmUtH9oYCQ — AGON Sports & Events (@agon_boxing) May 14, 2024

Зазначимо, що Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

Додамо, Скулл провів перший бій 2024 року в андеркаді саме подинку Альвареса та Мунгуї. Тоді кубинець переміг американця Шона Гемпгілла.