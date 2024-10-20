Холіфілд порівняв силу ударів Тайсона та Формана

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що Джордж Форман був сильнішим панчером, ніж Майк Тайсон.

Про це Холіфілд розповів у інтер'ю FightHype:

"Джордж Форман бив сильніше, набагато сильніше, але він був набагато більшим. Він вдарив мене один раз, і мої ноги підкосилися. Мене ніколи раніше так не били".

Евандер зустрічався з Тайсоном двічі. Вперше в 1996 році, коли переміг нокаутом, а потім знову переміг у 1997 році, коли Тайсон був сумнозвісно дискваліфікований за те, що вкусив суперника за вухо.

Холіфілд бився з Форманом у 1991 році і переміг його одноголосним рішенням суддів.

Форман став найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі в історії, коли завоював титул IBF у 1995 році у віці 46 років, 5 місяців і 18 днів. На його рахунку 68 нокаутів і 76 перемог за тридцятирічну кар'єру.

Раніше Форман назвав трьох найкращих панчерів у історії боксу.