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Легендарний нокаутер Форман назвав трьох найкращих панчерів у історії боксу

Олексій Мурзак — 19 жовтня, 18:46
Легендарний нокаутер Форман назвав трьох найкращих панчерів у історії боксу
Джордж Форман
скріншот Fight

Колишній чемпіон світу Джордж Форман назвав трьох найкращих панчерів в історії боксу.

Його слова наводить TMZ.

"Деонтей Вайлдер? Він хороший панчер, але він не наблизився до трійки найкращих – Джо Луїса, Джо Фрейзера, Майка Тайсона. Вайлдер ще не наблизився до такого визнання – ні в якому разі", – зазначив Джордж Форман.

Джордж Форман сам є символом нокаутуючої сили у боксерській історії, здобувши 68 перемог (із них 68 – нокаутом) за свою кар'єру і двічі стаючи чемпіоном світу у важкій вазі.

Раніше блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) назвав свого майбутнього суперника Майка Тайсона (50-6, 44 KO) бійцем хевівейту №1 усіх часів.

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