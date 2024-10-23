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Холіфілд назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару

Володимир Клепач — 23 жовтня, 14:20
Холіфілд назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару
Getty images

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Евандер Холіфілд назвав ім'я не менш легендарного бійця хевівейту Джорджа Формана, коли Евандера запитали про боксера, який завдав йому найсильнішого удару.

Про це Холіфілд розповів ESNEWS:

"Найсильніше мене бив Джордж Форман. Він вдарив мене одного разу в одинадцятому раунді, і я повернувся в кут і запитав: "Він вибив мені всі зуби?".

Бій відбувся під час другого етапу кар'єри Джорджа Формана, коли він повернувся з пенсії і намагався стати найбільш віковим чемпіоном в історії. Хоча Форман програв Холіфілду той бій, він зрештою здійснив свою мрію, вигравши титул чемпіона світу у віці 45 років, ставши найбільш віковим чемпіоном в історії.

Холіфілду вдалося залишитися непереможеним у бою з Форманом, але через рік він був нокаутований Ріддіком Боу.

Протягом своєї успішної кар'єри Холіфілд, якому зараз 62 роки, став першим абсолютним чемпіоном світу як у крузервейті, так і в надважкій вазі. Це досягнення вдалося повторити лише Олександру Усику.

Також Холіфілд впевнено говорив, що Форман був сильнішим панчером, ніж Майк Тайсон.

Форман Евандер Холіфілд

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