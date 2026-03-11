Антон Горюнов: Хижняк не зможе досягти успіхів Усика та Кличків

Головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов розповів Чемпіону, чому Олександр Хижняк, який дебютує в професійному боксі на шоу в Києві 21 березня, не зможе досягти успіхів свого промоутера Усика та братів Кличків.

Окрім того, журналіст пояснив, чому Усик-промоутер не має шансів досягти тих же вершин, які йому підкорилися в боксерській кар'єрі.

– Пане Антоне, чи зможе Хижняк досягти таких же успіхів на професійному рингу, як його промоутер Усик та брати Клички?

– Складно робити далекосяжні прогнози щодо перспектив боксера з таким стилем, як у Хижняка, який спирається насамперед на витривалість. Потрібно дивитися, яким буде бокс Олександра на дистанції хоча б у 8-10 раундів.

Приклади, якщо відштовхуватися від подібного стилю, є різні. Хитров і Митрофанов, наприклад, нічого в професіоналах не досягли. А от Берінчик, адаптувавши стиль під профі, став чемпіоном світу. Якщо ж відповідати односкладово: таких самих успіхів, як Кличко й Усик, Хижняк досягти в професіоналах не зможе.

– Який результат Олександра будете вважати успішним?

– За правильного промоушену та за умови, що витривалості все ж вистачатиме на довгу дистанцію, — як мінімум поборотися за титул чемпіона світу.

– Чи не запізнився Хижняк з переходом в професійний бокс?

– Звісно, 30 років для переходу в профі — трохи запізно. Але загалом не критично, якщо клас дозволяє оминути стадію поєдинків проти прохідної опозиції, на яку зазвичай витрачається кілька років.

Критичніше, думаю, інше – з огляду на рішення Хижняка йти ще на один олімпійський цикл, раніше другої половини 2028 року його профкар'єра буде радше додатковою історією, а не основною.

Getty Images

– Чи зможе Усик-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнанння, якого досяг як боксер?

Такого самого – ні. Тому що боксер Усик, якщо називати речі своїми іменами, – вже легендарний. А легендарних промоутерів в історії були одиниці. До того ж у профібоксі неможливо стати великим промоутером без серйозної фінансової подушки. А її може забезпечити або телебачення, або "дурні гроші", як у саудитів.

З першим нині настільки складно, що навіть така глиба, як Top Rank, повільно, але впевнено занепадає, не маючи контракту з ТБ. А другий варіант ми в принципі в нашому контексті не розглядаємо.

Тому за здорового підходу стати міцним гравцем у цій сфері, принаймні на певний час – далі забігати не будемо – Усик як промоутер цілком може. Для ривка ж у топи передумов на цей момент не бачу.