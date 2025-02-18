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Останнє слово повинне бути за Усиком: Хитров – про майбутнє боксера

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 00:40
Останнє слово повинне бути за Усиком: Хитров – про майбутнє боксера
Олександр Усик
Getty Images

Колишній український боксер Євген Хитров оцінив заяву Олександра Усика про ще два бої у професійній кар'єрі.

Цитує боксера Sport.ua.

"Тут нічого вигадувати. Це повинен бути вибір виключно Усика, а не його промоутерів чи тренерів. Бо тільки сам Олександр з його величезним досвідом достеменно знає можливості свого організму, чи здатен він ще витримувати колосальні навантаження на тренуваннях, демонструвати максимальну налаштованість.

Як на мене, один бій за участю Усика легко передбачити: з переможцем пари Дюбуа — Паркер за звання абсолютного чемпіона. Він може відбутися цього року.

Що ж до наступного, то це може бути захист титулу. Але це тільки мої припущення, переконаний, останнє слово повинно бути тільки за Усиком", — розповів Хитров.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа, який 22 лютого проведе бій проти Джозефа Паркера.

Олександр Усик Хитров

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