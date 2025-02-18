Останнє слово повинне бути за Усиком: Хитров – про майбутнє боксера
Колишній український боксер Євген Хитров оцінив заяву Олександра Усика про ще два бої у професійній кар'єрі.
Цитує боксера Sport.ua.
"Тут нічого вигадувати. Це повинен бути вибір виключно Усика, а не його промоутерів чи тренерів. Бо тільки сам Олександр з його величезним досвідом достеменно знає можливості свого організму, чи здатен він ще витримувати колосальні навантаження на тренуваннях, демонструвати максимальну налаштованість.
Як на мене, один бій за участю Усика легко передбачити: з переможцем пари Дюбуа — Паркер за звання абсолютного чемпіона. Він може відбутися цього року.
Що ж до наступного, то це може бути захист титулу. Але це тільки мої припущення, переконаний, останнє слово повинно бути тільки за Усиком", — розповів Хитров.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа, який 22 лютого проведе бій проти Джозефа Паркера.