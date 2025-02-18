Останнє слово повинне бути за Усиком: Хитров – про майбутнє боксера

Колишній український боксер Євген Хитров оцінив заяву Олександра Усика про ще два бої у професійній кар'єрі.

Цитує боксера Sport.ua.

"Тут нічого вигадувати. Це повинен бути вибір виключно Усика, а не його промоутерів чи тренерів. Бо тільки сам Олександр з його величезним досвідом достеменно знає можливості свого організму, чи здатен він ще витримувати колосальні навантаження на тренуваннях, демонструвати максимальну налаштованість.

Як на мене, один бій за участю Усика легко передбачити: з переможцем пари Дюбуа — Паркер за звання абсолютного чемпіона. Він може відбутися цього року.

Що ж до наступного, то це може бути захист титулу. Але це тільки мої припущення, переконаний, останнє слово повинно бути тільки за Усиком", — розповів Хитров.