Ми не можемо виправити наше минуле: Хегай – про бої в Росії

Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) пояснив, чому проводив бої на території Росії.

Цитує гравця Sport-express.

"Як я можу шкодувати про те, що було? Ми не можемо виправити наше минуле. Якщо подивитися, як усе склалося, то якби я там не провів бої, то, можливо, взагалі б завершив спортивну кар'єру.

Намагався знайти промоутера в Україні, який мною б зацікавився, приїздив на спаринги до Києва, ще кудись… Однак таких точно не було. Потім шукав у Європі. Також не вийшло не домовитися. Напевне, через те, що в мене не було любительської кар'єри. Це важливо, коли переходиш у профі. Плюс я був після травми. Для повернення на минулий рівень у тайському боксі знадобилася б пара років. Не знаю. Я отримав хороший досвід.

На той момент у нас начебто були нормальні стосунки. Мене впускали, я спокійно бився та приїздив додому. Ніяких проблем. Зараз вже важко про це думати", – розповів Хегай.