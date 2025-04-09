Ми не можемо виправити наше минуле: Хегай – про бої в Росії
Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) пояснив, чому проводив бої на території Росії.
Цитує гравця Sport-express.
"Як я можу шкодувати про те, що було? Ми не можемо виправити наше минуле. Якщо подивитися, як усе склалося, то якби я там не провів бої, то, можливо, взагалі б завершив спортивну кар'єру.
Намагався знайти промоутера в Україні, який мною б зацікавився, приїздив на спаринги до Києва, ще кудись… Однак таких точно не було. Потім шукав у Європі. Також не вийшло не домовитися. Напевне, через те, що в мене не було любительської кар'єри. Це важливо, коли переходиш у профі. Плюс я був після травми. Для повернення на минулий рівень у тайському боксі знадобилася б пара років. Не знаю. Я отримав хороший досвід.
На той момент у нас начебто були нормальні стосунки. Мене впускали, я спокійно бився та приїздив додому. Ніяких проблем. Зараз вже важко про це думати", – розповів Хегай.
З початком російсько-української війни Арнольд провів 12 бої на території країни-терористів – останній у 2017 році.
Нагадаємо, напередодні Хегай зазнав поразки роздільним рішенням суддів.
До бою Арнольд був на другому місці рейтингу WBO. Якби він виграв то міг би претендувати на бій за чемпіонський титул цієї організації у ваговій категорії до 57,2 кг.