Став відомий наступний суперник Хегая

Український боксер напівлегкої ваги (до 57,15 кг) Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) наступний бій проти американця Джоета Гонсалеса(26-4, 15 КО).

Про це повідомив боксер в Instagram.

Поєдинок відбудеться 8 березня на арені "Thunder Studios" у Лонг-Біч та стане головною подією вечора.

Нагадаємо, Хегай востаннє виходи на ринг у серпні, коли здобув дострокову перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО). Це бій став першим для Арнольда після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.

Американець свій останній бій провів у вересні 2023 року, коли поступився Луїсу Лопесу одноголосним рішенням суддів.