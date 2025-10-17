Хегай та Еспіноза проведуть титульний бій 15 листопада

Український боксер Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) битиметься з Рафаелем Еспінозою (27-0-0, 23 КО) за пояс WBO у напівлегкій вазі.

Поєдинок призначений на 15 листопада на Арені Потосі у Мексиці.

Українець Арнольд Хегай має солідний досвід – у його активі 23 перемоги, 2 поразки та 1 нічия, з яких 14 здобуті нокаутами.

Рафаель Еспіноза ж поки що йде без поразок – його професійний рекорд сягає 27 перемог і 0 поразок, з 23 перемогами нокаутом.

Еспіноза здобув світову популярність після того, як у грудні 2023 року переміг Робейсі Раміреса рішенням більшості і став чемпіоном за версією WBO у напівлегкій вазі.У 2025 році він також успішно захищав свій титул, наприклад, переміг Едварда Васкеса технічним нокаутом у сьомому раунді.

Хегай у попередньому поєдинку впевнено переміг Ліборіо Соліса та після цього отримав титульний бій.

Раніше Хегай повідомляв, що очікує на великий поєдинок від Top Rank.