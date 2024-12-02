Хан назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Амір Хан віддає перевагу Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші проти володаря поясів WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Хана British Boxing News.

"Вважаю, що цього разу переможе Тайсон Ф’юрі. Він більший, тому використає свої габарити, розмах рук і підійде до цього бою розумніше. Це не буде легко, адже Усик після перемоги й нокдауну в першому бою підійде з великою впевненістю, бо знає, що може завдати шкоди Ф’юрі. Тайсон підвищить свій рівень, як він завжди це робить, коли на нього чиниться тиск. Ми побачимо найкращого Ф’юрі. Я вважаю, що в грудні переможе саме він", – розповів Хан.

На думку Хана, Тайсону потрібно постійно тримати Усика на дистанції, щоб нейтралізувати перевагу українця у роботі ніг.

"Усик — дуже хороший боксер, він чудово працює під кутами, а його робота ніг — просто неймовірна. Для надважковаговика мати таку роботу ніг і рухливість, як в Усика – це величезна перевага. Він залишатиметься проблемою для Ф’юрі. Але якщо Тайсон використовуватиме джеб і постійно рухатиметься, зберігаючи кути та тримаючи Усика на дистанції, то це його шанс. У Ф’юрі також хороша робота ніг, і він повинен не підпускати Олександра занадто близько, адже той сильний у ближньому бою. Сила Ф’юрі буде ефективнішою на середній або дальній дистанції, ніж у близькому контакті", – сказав Хан.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.