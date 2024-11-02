Хан назвав умову перемоги Ф'юрі у реванші проти Усика

Британський колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що якщо Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) вийде на реванш проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) вмотивованим, то він зможе виграти поєдинок.

Цитує Хана DAZN.

"Я бачив коментарі про те, що Тайсона Ф’юрі знову поб’ють або нокаутують. Але я цього не бачу.

Кожного разу, коли Тайсон провів невдалий бій, він повертався сильнішим і знав, що робити і як перемогти суперника. Він, можливо, зняв ногу з педалі в першому бою, але цього разу він повинен бути зосередженим і готовим. Йому знову потрібен цей вогонь у животі, і він хоче знову стати чемпіоном світу.

Якщо Ф’юрі вийде на ринг вмотивованим, то він точно нокаутує і переможе", – сказав Хан.