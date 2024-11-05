Гвоздик назвав свій найважчий бій у кар'єрі

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) розповів, що бій проти чинного абсолютного чемпіона світу в його ваговій категорії Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) був найскладнішим у його кар'єрі.

Про це він сказав у інтерв’ю Ukrsport.

"Це бій проти Бетербієва. Я його програв, було важко", - сказав Гвоздик.

У 2019 році Гвоздик програв Бетербієву технічним нокаутом у десятому раунді в об'єднавчому поєдинку за титули WBC і IBF.

Раніше Олександр заявив, що наступний бій він планує провести в січні 2025 року.

Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.