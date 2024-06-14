Гвоздик назвав запоруку перемоги над Бенавідесом

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 15 КО) перебуває у найкращій формі у своєму житті.

Про це він заявив на пресконференції перед боєм проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

"Я виграю цей поєдинок, бо я в найкращій формі у своєму житті. Я зроблю все задля перемоги. Бути в чудовій формі – це те, з чим має підходити до бою з Давідом кожен, хто вийде з ним у ринг, бо він боксер, який постійно тисне. З Давідом неможливо битися, просто стоячи навпроти нього. Потрібно рухатися. А для того, щоб рухатися, потрібно бути добре фізично підготовленим. І я вважаю, що в мене є ці кондиції", — сказав Гвоздик.

Поєдинок за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.

У своєму попередньому бою українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Бенавідес у листопаді 2023-го захистив свій титул від Деметріуса Андраде.