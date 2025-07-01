Гвоздик: Нові "скіли" Дюбуа не спрацюють проти Усика

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) вважає, що нові "активи" володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) не спрацюють проти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує боксера LuckyPunch.

"Дюбуа дійсно додав, але я не думаю що ми це помітимо у бою з Олександром, мені здається що свої нові "активи" Дюбуа зараз може круто використовувати проти великих, повільних важковаговиків, але вони не спрацюють проти розумного, та швидкого Олександра. Тому думаю ми побачимо бій, дуже схожий на перший", – розповів він.

Гвоздик вважає, що британець намагатиметься нокаутувати українця.

"Це саме те що Дюбуа буде робити. Чи Ви думаєте він спробує переграти Олександра?", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Олександру допомагає готуватися до реваншу сербський супертяж, з яким він провів 280 раундів.