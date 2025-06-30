Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Провели 280 раундів: Усик спарингує з сербським надважковаговиком

Олександр Булава — 30 червня 2025, 19:42
Провели 280 раундів: Усик спарингує з сербським надважковаговиком
Олександр Усик та Санел Хасанович
Instagram

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) спарингує із сербським боксером Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем з володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це розповів боксер в Instagram.

"Мій п'ятий табір – загалом 280 раундів з чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером у підготовці до бою проти Дюбуа.

Попередні спаринги були перед боєм проти Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес – кожен табір піднімає мене на вищий рівень", – розповів Хасанович.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Олександр Усик Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Чемпіон WBO International зробив прогноз на реванш Усика та Дюбуа
Він – вбивця королів: Льюїс вкотре розхвалив Дюбуа перед боєм з Усиком
Усик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі
Дюбуа: Я завдам Усику якомога більше шкоди під час бою
Дюбуа хоче "перетворити Усика на старого"

Останні новини