Провели 280 раундів: Усик спарингує з сербським надважковаговиком

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) спарингує із сербським боксером Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем з володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це розповів боксер в Instagram.

"Мій п'ятий табір – загалом 280 раундів з чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером у підготовці до бою проти Дюбуа. Попередні спаринги були перед боєм проти Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес – кожен табір піднімає мене на вищий рівень", – розповів Хасанович.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.