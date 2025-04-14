Визначився наступний суперник Гвоздика

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) наступний бій проведе проти американця Ентоні Голлавеєм (9-7-3, 7 КО).

Про це повідомляє BoxRec.

Поєдинок відбудеться 19 квітня в Оушенсайді, Каліфорнія, США.

У головній події вечора відбудеться бій Габріели Фундори та Мерилін Амаї.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Голлавей у грудні минулого року роздільним рішенням здолав німця Граніта Штайна (18-1-1, 10 КО).

Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.