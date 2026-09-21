Дві історичні цілі в одному ринзі: як Спінкс зупинив Голмса за крок до рекорду Марчіано

21 вересня 1985 року Ларрі Голмса від повторення легендарного рекорду Роккі Марчіано відділяла одна перемога. Майкла Спінкса – один тріумф від досягнення, яке до нього не підкорювалось жодному чинному чемпіону світу в напівважкій вазі.

"Чемпіон" згадує битву іменитих американців, яка стала класикою світового боксу.

За крок від Марчіано

Дата поєдинку додавала історії символізму. Рівно 30 років до того, 21 вересня 1955-го, Роккі Марчіано нокаутував Арчі Мура в дев'ятому раунді та здобув 49-ту перемогу в 49 професійних боях. Через сім місяців він завершив кар'єру непереможеним, а 49-0 перетворилися на один із найвідоміших орієнтирів в історії важкої ваги. Тепер за крок від нього стояв Голмс.

Ларрі Голмс Getty Images

35-річний американець перебував на вершині хевівейту з 1978 року, коли переміг Кена Нортона. До зустрічі зі Спінксом "Істонський убивця" виграв усі 48 поєдинків, 34 – достроково, та понад сім років домінував у важкій вазі. Ще одна перемога дозволяла зрівнятися з Марчіано, наступна – перевершити його показник. У матеріалі Los Angeles Times Голмс зізнавався:

"Якби не цей рекорд, мене б сьогодні тут не було".

Втім, бездоганний рекорд уже не означав бездоганного Голмса. Особливо багато запитань залишила його травнева перемога над Карлом Вільямсом. Молодший суперник регулярно діставав Ларрі джебом і пройшов із ним усі 15 раундів. Судді одноголосно залишили титул чемпіону, хоча на одній із карток була мінімальна перевага – 143:142. Голмс усе ще перемагав, але дистанція між ним і суперниками поступово скорочувалася.

На папері наступний опонент здавався зручнішим. Майкл Спінкс також не знав поразок і був абсолютом у напівважкій вазі. Проблема полягала в іншому: ще за кілька місяців до зустрічі з Голмсом він виступав у зовсім іншій ваговій категорії.

Тепер Спінксу належало піднятися до важкої ваги та зробити те, чого до нього не зміг жоден чинний чемпіон світу в напівважкому дивізіоні.

Майкл Спінкс Getty Images

Стрибок у хевівейт

Сумніви щодо шансів Спінкса пояснювалися не лише різницею в габаритах. До 1985 року дев'ять чинних або колишніх чемпіонів напівважкої ваги намагалися підкорити хевівейт – безуспішно. Серед них були Біллі Конн, Арчі Мур та Боб Фостер.

6 червня в останньому захисті титулів у своєму дивізіоні Майкл важив 79,4 кг. Через три з половиною місяці на офіційному зважуванні перед Голмсом ваги показали вже 90,7 кг. Чемпіон мав 100,5 кг.

Завданням команди Спінкса було не просто додати ваги, а зробити це без втрати його головних переваг – швидкості та рухливості. За фізичну підготовку відповідав Макі Шилстоун, який запропонував для тогочасного боксу нетиповий підхід: спеціально розроблене харчування, силову роботу та інтервальні навантаження замість традиційної ставки на тривалі пробіжки.

Цікавою була й тренерська ситуація. Едді Фатч раніше працював з обома боксерами, тому відмовився ставати на бік когось із них. Голмс повернув у свій кут Річі Джакетті, тоді як Майкла готували Нельсон Брісон і Персі Річардсон.

Усе це не надто змінювало ставлення до шансів претендента. Спінкс мав 27 перемог без поразок і домінував у напівважкому дивізіоні, але проти нього виходив природний важковаговик, який не програвав 48 професійних боїв поспіль.

Ще під час презентації поєдинку Голмс у коментарі UPI заявив:

"Це, ймовірно, буде один із найлегших боїв у моїй кар'єрі".

До протистояння додавалася й особиста деталь. За чотири роки до цього Голмс уже зустрічався зі Спінксом – тільки зі старшим братом Майкла. У червні 1981-го Ларрі зупинив Леона в третьому раунді. Майкл перебував у куті брата та під час фінальної атаки вимагав припинити побиття. Тепер проти Голмса мав вийти він сам.

Бій не за сценарієм "Істонського вбивці"

Голмс почав зі свого головного інструменту – джеба. Проте вже перші раунди показали, що звичного контролю дистанції цього разу не буде. Спінкс постійно ламав ритм. Він міг піти вперед, за мить різко відступити, низько провалитися під ударом, змінити кут і вибухнути короткою серією.

Його рухи не завжди виглядали академічно, однак саме ця непередбачуваність позбавляла Ларрі можливості працювати у звичному темпі. Чемпіон не міг стабільно нав'язати джеб, а права рука, якою він розраховував карати меншого суперника, занадто часто не знаходила цілі.

Майкл водночас не намагався довести, що здатен перебити природного важковаговика в силовому обміні. Він забирав епізоди швидкістю рук, рухливістю та короткими сплесками активності, після яких знову виходив із комфортної для Голмса дистанції. Втім, про односторонню перевагу не йшлося. Супертяж продовжував тиснути, мав свої успішні відрізки та до останніх хвилин залишався в боротьбі за перемогу.

Перед 15-м раундом на картках двох суддів – Гарольда Ледермана та Дейва Моретті – рахунок був рівним. Отже, останні три хвилини мали вирішити не лише долю чемпіонського титулу, а й те, чи дістанеться Голмс до бажаного рекорду.

Кінцівку краще провів Спінкс. Усі троє суддів віддали йому заключний раунд. Моретті та Ледерман у підсумку зафіксували мінімальні 143:142 на користь претендента, Ларрі Воллес – 145:142.

Після 15 раундів бездоганний рекорд Ларрі Голмса перестав існувати, а з ним розбилась і мрія про епохальне досягнення.

Історію переписав Спінкс

Рішення суддів означало значно більше, ніж просто зміну чемпіона. Голмс зупинився на позначці 48-1, а 49-0 Марчіано залишилися недосяжними. Натомість історію того вечора написав андердог протистояння.

Майкл став першим чинним чемпіоном світу в напівважкій вазі, який піднявся в хевівейт і завоював там титул. Те, чого не змогли зробити Конн, Мур, Фостер та інші великі представники цього дивізіону, Спінкс здійснив у своєму першому професійному бою серед важковаговиків.

Разом із Леоном вони також стали першими братами, кожен із яких володів чемпіонським поясом у королівському дивізіоні.

Для Голмса поразка означала кінець семирічного чемпіонського періоду та першу невдачу на профі-рингу. Особливо болючим був контекст: 49-0 Марчіано стали головною історичною інтригою вечора, а представники родини Роккі перебували серед запрошених гостей у Лас-Вегасі.

На пресконференції накопичене розчарування вийшло назовні. Голмс наполягав, що зробив достатньо для перемоги, а потім різко відреагував на порівняння з Марчіано. Він наголосив, що у 35 років зустрічався з молодшими суперниками, тоді як Роккі, на його думку, часто боксував із ветеранами.

Як передавало UPI, "Істонський убивця" заявив:

"Роккі Марчіано не зміг би навіть носити мій бандаж".

Згодом Голмс пом'якшив тон, віддав належне Марчіано та назвав Спінкса великим чемпіоном. Того вечора він також оголосив про завершення кар'єри. Але з результатом так і не змирився.

Реванш, що лише посилив суперечки

Менше ніж через сім місяців, 19 квітня 1986 року, Голмс знову вийшов проти Спінкса – цього разу вже як претендент. Другий поєдинок склався для нього значно краще.

Ларрі успішніше розпочав бій, кілька разів серйозно дістав чемпіона правою, а в 14-му раунді змусив суперника балансувати на межі нокдауну. Майкл, своєю чергою, краще провів середину поєдинку та знову зумів додати наприкінці.

Рішення виявилося ще суперечливішим, ніж у першій зустрічі. Джеррі Рот нарахував 144:142, Френк Брунетт – 144:141 на користь Спінкса. Джо Кортес побачив перемогу Голмса – 144:141. Єдності не було й серед журналістів біля рингу, які розділились у думках щодо переможця.

Після поєдинку Голмс уже не приховував розчарування. У коментарі The Washington Post він сказав:

"У світі немає справедливості. Я віддав усе, що мав. Немає сенсу ганятися за привидами".

Протистояння Голмса та Спінкса зрештою стало класикою боксу, а 21 вересня 1985 року – однією з дат, що назавжди залишилися в історії хевівейту.

Ларрі виходив у ринг за одним із найвідоміших рекордів у боксі. Спінкс – за досягненням, якого до нього не мав жоден чинний чемпіон напівважкої ваги.

У підсумку, 49-0 залишилися Марчіано. А той вечір – Спінксу.