Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу

Генеральному секретарю ФБУ Дмитру Єлісєєву 35 років тому випала шалена пропозиція, але в підсумку замість США і бою з легендарним Ларрі Голмсом довелося летіти в Австралію.

Американець Ларрі Голмс запам’ятався фанам боксу своєю перемогою над Мухаммедом Алі у 1980 році. Протягом 8 років (!) Голмс був чемпіоном світу в хевівейті. Спочатку за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), потім – IBF (Міжнародна боксерська федерація). В 1988 році 38-річний Ларрі програв бій за звання абсолютного чемпіона світу Майку Тайсону, після чого зробив паузу в боксерській кар’єрі.

18-річний Дмитро Єлисєєв в 1988 році виграв чемпіонат СРСР, а в 1990 році дебютував в професійному боксі. Провів 3 переможні бої в Донецьку, Москві та Кишиневі, і отримав пропозицію вийти проти легендарного Ларрі Голмса, який вирішив поновити боксерську кар’єру. Дмитро виступав в крузервейті (на той час до 86 кг), Ларрі – в хевівейті. Але різниця у вазі не збентежила українця.

"Запитав, який пропонується гонорар за бій. Відповіли, що 50 тисяч доларів. На той час – дуже великі гроші. Квартиру в Донецьку тоді можна було придбати за 1,5 тисячі доларів. Я відразу погодився" – пригадує Дмитро.

На жаль, з боєм не склалося. Голмс отримав травму і переніс своє повернення на наступний рік. Єлисєєв виграв ще один бій в Донецьку і поїхав у Австралію, де 26 квітня 1991 року влаштував справжній "Чорнобиль" австралійцю Діну Вотерсу, якого нокаутував у 5-му раунді. Бій проходив у хевівейті. Вотерс після такого фіаско закінчив свою професійну боксерську кар’єру. Єлисєєв отримав на руки гонорар розміром 975 доларів.

"Коли повернувся додому, хлопці жартували з цього приводу, – пригадує Дмитро. – Мовляв, ти полетів у Австралію, щоб заробити 975 доларів. Але це був цікавий досвід, ми пробули на Зеленому континенті два тижні, багато нового побачили після СРСР".

Дмитро Єлисєєв проведе ще 4 бої та в 1993 році завершить свою боксерську кар’єру. За два тижні після останнього поєдинку Дмитру виповниться 24 роки. 42-річний Ларі Голмс повернеться в ринг і проведе ще 24 поєдинки (!). У тому числі бій за звання абсолютного чемпіона світу з Евандером Холіфілдом, який програє.

Холмс закінчить свою професійну боксерську кар’єру переможним поєдинком з американцем Еріком Єшем 27 липня 2002 року. На той час Ларрі виповниться 53 роки (!). Його професійна боксерська кар’єра буде тривати 29 років (!) – з 1973-го по 2002 рік.

Максим Розенко, Чемпіон