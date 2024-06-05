Matchroom та Queensberry запланували провести другий турнір 5 на 5

Промоутер Matchroom Едді Гірн вважає, що він разом з головою Queensberry Френком Ворреном може організувати ще один боксерський турнір 5 на 5.

Цитує Гірна Boxing News 24/7.

"Концепція спрацювала добре, і другий турнір буде ще більшим. Ми повернемося, щоб звести рахунки. Queensberry давали бої, які Matchroom не мали шансів виграти, і навпаки. Ми могли вибрати Ентоні Джошуа, Енді Круза та Кеті Тейлор, але це не суть концепції. Ідея така: "Ми не маємо уявлення, хто виграє цей бій", – сказав Гірн.

Другий турнір може відбутися у Саудівській Аравії або Великій Британії.

За підсумками першого вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.