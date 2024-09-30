Гарсія кинув виклик Кроуфорду: Не думаю, що він такий хороший, як кажуть

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) викликав на бій колишнього абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Його слова передає Boxingnews24.

"Щодо Кроуфорда, я вже викликав його. Я думаю, він просто намагається отримати бій з Канело. Тож я не думаю, що наш бій станеться. Я б із задоволенням побився з Теренсом. Я не думаю, що він такий хороший, як кажуть люди. Я говорю це публічно. Якщо ти слухаєш, я б із задоволенням побився з тобою. Я буквально вибив би з тебе все лайно", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, востаннє Гарсія бився у квітні 2024 року. Тоді він здолав Девіна Хейні (31-1, 15 КО) у видовищному 12-раундовому поєдинку, але, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.

36-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Пізніше боксер відмовився від пояса за версією WBO, та звільнив титул WBA.