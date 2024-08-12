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Гарсія: Богачук виграв або була нічия

Олександр Булава — 12 серпня, 10:31
Гарсія: Богачук виграв або була нічия

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія вважає, що американець Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) не здобув перемогу у бою проти українця Сергія Богачука (24-2, 23 KO).

Про це Гарсія повідомив у Twitter.

"Він не забрав цього в чемпіона. Українець виграв або була нічия. Особливо враховуючи те, як про це говорив Ортіс",— написав Гарсія.

Нагадаємо, поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.

Богачук відправив суперника у нокдауни у першому та восьмому раундах, а також залишив Ортісу розсічення біля лівого ока.

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