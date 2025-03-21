Промоутер Дюбуа висловився про рішення WBO провести бій Усик – Паркер

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), відреагував на вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 КО). Він не втрачає надії, що суперником українця стане саме Дюбуа, а Паркер буде першим претендентом на бій з переможцем.

Про це Воррен сказав для SkySports.

"У Олександра три титули, і наступний обов'язковий захист у нього по лінії WBO. Вони вже призначали обов'язкового претендента, яким є Джозеф Паркер, і нам потрібно почати переговори. Для Усика грошовим має бути бій проти Даніеля. Це правда. Нічого особистого проти Джо. Паркер добре попрацював, щоб опинитись там, де він знаходиться. Джо – у чудовому становищі. Він є обов'язковим претендентом. Тож якщо поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться, і хтось завоює чотири титули, то він буде першим кандидатом на бій. Це хороша позиція", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.