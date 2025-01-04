Воррен назвав, чим Дюбуа кращий за Усика

Промоутер Френк Воррен вважає, що його підопічний Даніель Дюуба (22-2, 21 КО) має найсильніший удар у хевівейті станом на зараз. Цим він є кращим за українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Воррен сказав в інтерв'ю для BoxingNation.

"Ми всі бачимо, що Дюбуа подорослішав, подивіться, як він себе поводить. Зазвичай він спокійний, з нього важко два слова витягнути, а коли він вискочив на ринг і кинув виклик Усику, це було дуже спонтанно. Коли ми після бою Усик – Ф'юрі обговорювали його вчинок, то Дюбуа сказав, що хоче реваншу, хоче бою, він жадає помсти. У чому він кращий за Усика? У нього найсильніший удар у хевівейті зараз", – сказав Воррен.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.