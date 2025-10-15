Воррен назвав "найбільшого невдаху" у своїй кар'єрі

Відомий промоутер Тайсона Ф'юрі та Мозеса Ітауми Френк Воррен назвав боксера у своїй кар'єрі, якого вважає "найбільшим невдахою".

Слова функціонера наводить Talksport.

Воррен дуже розчаровано розповів про Тоні Коллінза, який сім разів ставав чемпіоном Англії та не програв жодного поєдинку в аматорах.

У 1987 році промоутер запропонував боксеру довгостроковий контракт, очікуючи від нього перемог.

"Цей хлопець нічого не виграв, а мав творити історію боксу. Це Тоні Коллінз. Він просто розтратив свій талант. Він був дійсно чудовим бійцем, але трішки плейбоєм та прожив не те життя, яке б мав. Його заарештовували за бійки, після чого ми мали рятувати його від тюрми. Це все так невдало та прикро", – сказав Воррен.

Тоні Коллінз London Boxing History

Коллінз завершив кар'єру в 1992-му у віці 22 років, коли програв Енді Тіллу. На професійному рівні боєць виграв 26 поєдинків, чотири програв та одного разу рефері зафіксували нічию.

Раніше Воррен поділився планами зіркового Тайсона Ф'юрі на 2026 рік.