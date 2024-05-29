ФБУ готує протест щодо результату програного бою Захарєєва на Олімпійському відбірковому турнірі

Федерація боксу України та очільник Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцай готують протест до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо результату бою 1/8 фіналу кваліфікаційного олімпійського турніру в Таїланді, в якому українець Юрій Захарєєв поступився ірландцю Айдану Волшу роздільним рішенням суддів.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Віцепрезидент федерації Олександр Манчак вважає, що результат поєдинку є несправедливим:

"У спорті переможців не судять, проте ті люди та спортивні організації, які самі постійно говорять про справедливість, порушили справедливість та перейшли всі кордони, при цьому перекреслюючи роки тяжкої роботи та піт багатьох спортсменів й тренерів. Олімпійський світовий відбірковий турнір у Бангкоку нагадав великий цирк, де ми бачимо несумлінних суддів, які ухвалюють рішення з високою артистичною майстерністю.

Наш спортсмен Юрій Захареєв дуже добре підготувався до цього кваліфікаційного турніру, і ми точно виграли бій із ірландцем, але "справедливі" судді зробили свою чорну роботу. У принциповому бою за участю Захарєєва судді незрозумілим і несправедливим чином дали супернику перевагу з першого раунду, дотримуючись свого чорного бізнесу. Я, як віцепрезидент Федерації боксу України, член виконкому відділення НОК у Харківській області звернувся до всіх профільних органів із роз'ясненням таких судових несправедливих дій", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що наразі лише Олександр Хижняк володіє ліцензією на Олімпійські ігри-2024 у Парижі від України.