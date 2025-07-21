Не стримав емоцій: у Києві чоловік влаштував стрілянину на честь перемоги Усика над Дюбуа

Києві чоловік настільки емоційно відреагував на перемогу українського боксера Олександра Усика, що потрапив у поле зору поліції.

Інцидент трапився у Дарницькому районі столиці, місцева мешканка почула звуки стрілянини поблизу свого будинку та одразу зателефонувала до поліції.

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На виклик оперативно прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що 36-річний киянин святкував спортивну перемогу в альтанці біля багатоповерхівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Його "святкування" завершилося шістьма пострілами: чотирма у повітря і двома у дерево.

Тепер горе-фанату загрожує до п’яти років обмеження волі через хуліганство.

Нагадаємо, український боксер здобув переконливу перемогу над Дюбуа, ставши абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Ця звитяга допомогла Олександру увійти в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше колишній промоутер Олександра Усика назвав найкращий варіантнаступного суперника для українця, щоб заробити гроші.