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Не стримав емоцій: у Києві чоловік влаштував стрілянину на честь перемоги Усика над Дюбуа

Богдан Войченко — 21 липня 2025, 18:36
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Не стримав емоцій: у Києві чоловік влаштував стрілянину на честь перемоги Усика над Дюбуа

Києві чоловік настільки емоційно відреагував на перемогу українського боксера Олександра Усика, що потрапив у поле зору поліції.

Інцидент трапився у Дарницькому районі столиці, місцева мешканка почула звуки стрілянини поблизу свого будинку та одразу зателефонувала до поліції.

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На виклик оперативно прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що 36-річний киянин святкував спортивну перемогу в альтанці біля багатоповерхівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Його "святкування" завершилося шістьма пострілами: чотирма у повітря і двома у дерево.

Тепер горе-фанату загрожує до п’яти років обмеження волі через хуліганство.

Нагадаємо, український боксер здобув переконливу перемогу над Дюбуа, ставши абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Ця звитяга допомогла Олександру увійти в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше колишній промоутер Олександра Усика назвав найкращий варіантнаступного суперника для українця, щоб заробити гроші.

Бокс перестрілка Олександр Усик Усик – Дюбуа 2