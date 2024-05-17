Ф'юрі пояснив, чому уникнув битви поглядів з Усиком

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) пояснив, чому уникнув битви поглядів з володарем WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Цитує британця Sky Sports Boxing.

Боксери не змогли провести традиційну дуель поглядів, оскільки Тайсон не став повертатися обличчям до українця.

"Чому не дивитися на Усика? Він страшний чувак!

Табір вже закінчився, тепер тут просто розслабляюся. Чекаю на вихід у ринг у суботу. Всі розмови й інтервʼю завершені. Тепер розслаблений та сконцентрований", – сказав Фʼюрі.

"He's a scary looking dude" 😱



Tyson Fury on why he didn't staredown Oleksandr Usyk 🧐#FuryUsyk pic.twitter.com/LxJYmEV2RF — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 16, 2024

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.