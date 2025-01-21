Можеш ризикнути та дати комусь шанс: Холіфілд дав пораду Усику

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд дав пораду Олександру Усику (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець уже може йти на пенсію, але якщо хоче ще заробити грошей, то може дати комусь шанс.

Про це він сказав у коментарі для Figth Hype.

"Знаєте, щоб я порадив Усику після перемоги над Ф'юрі? Він – дворазовий абсолютний чемпіон світу, все залежить від нього, але якщо він відчуває, що задоволений всім, то може завершити кар'єру. Але якщо він хоче заробити ще грошей... нехай ухвалює правильні рішення. Він може ризикнути і дати комусь шанс. Але чи переможе він? Ніхто точно не знає. Свого часу я пішов на пенсію, бо це було побажання моєї мами, однак я не був готовий здатись навіть після своїх поразок. Вік усіх наздоганяє, адже є боксери, які набагато молодші за тебе", – сказав Холіфілд.

Олександр за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.

Зазначимо, що 9 раунд їхньої першої зустрічі переміг у номінації "Раунд року".