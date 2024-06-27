Якщо ти не можеш захистити пояс, то його заберуть: Джошуа не оцінив подарунок Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що віддавши титул IBF Олександр Усик насправді пішов на вимушений крок, а не зробив подарунок.

Про це ЕйДжей розповів у інтерв’ю The Stomping Ground.

"Добре, добре, добре. Добре, що IBF робить те, що робить. Даніель — чинний чемпіон. Мене покликали прийти і виконати свою роботу. IBF робитиме те, що збиралась робити.

Я думаю, проблема в тому, що Усик повинен мав обовʼязковий реванш проти Фʼюрі, але IBF сказала йому, що він має захистити свій титул, так? Якщо ти не можеш захистити пояс, то його заберуть. Це майже основи боксу.

Я наступний у черзі. Думаю, що коли я бився з Отто Валліном, це було для того, щоб залучити мене в чемпіонську гонку", — сказав Джошуа.