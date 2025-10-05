Енніс – про бій із Лімою: Він хоче мене залякати

Чемпіон світу за версіями IBF та WBA у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) прокоментував свій майбутній поєдинок проти Уїсми Ліми (14-1, 10 КО).

Про це повідомляє TheOnlyKayla.

"Він спробує мене залякати, але це не спрацює. Ми до цього готові й працюємо над різними аспектами підготовки. Я налаштований як фізично, так і психологічно. Я готовий його побити, звалити з ніг, зламати його волю та ефектно нокаутувати", — сказав Енніс.

Дебютний бій Джарона Енніса у першій середній вазі відбудеться 11 жовтня у Філадельфії. Переможець цього поєдинку отримає шанс поборотися за пояс WBA. Трансляцію поєдинку можна буде переглянути на платформі DAZN.

Нагадаємо, раніше Енніс уже бився з Кареном Чухаджяном (25-3, 13 КО) за титул IBF у напівсередній вазі.

Раніше Едді Гірн заявив, що Джарон Енніс може посісти місце Теренса Кроуфорда у рейтингу P4P.