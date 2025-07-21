Донька легенди збірної Росії відвідала бій Усика в Лондоні, гравець змушений був виправдовуватися

Ексгравець Спартака, Сельти та збірної Росії Олександр Мостовой змушений був виправдовувати похід доньки Емми на бій українського боксера Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, який відбувся у Лондоні на "Вемблі".

Цитує гравця Sport24.

Мостовий заявив, що його донька відвідала вечір боксу випадково, разом з компанією своїх друзів.

"Моя донька Емма просто поїхала до друзів у Лондон, тому і сходила на бій Усика і Дюбуа. Вона не фанатка боксу, просто вирішила з друзями сходити. Моя донька – фанатка футболу! У неї друзі живуть в Іспанії і стежать за всім цим", – сказав Мостовий.

Зазначимо, що Емма у соцмережах опублікувала декілька відео з "Вемблі". Зокрема в одному уболівальники захопленими криками зустрічали Усика.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.