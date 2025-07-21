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Донька легенди збірної Росії відвідала бій Усика в Лондоні, гравець змушений був виправдовуватися

Олександр Булава — 21 липня 2025, 20:07
Донька легенди збірної Росії відвідала бій Усика в Лондоні, гравець змушений був виправдовуватися
Олександр Мостовий
Instagram

Ексгравець Спартака, Сельти та збірної Росії Олександр Мостовой змушений був виправдовувати похід доньки Емми на бій українського боксера Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, який відбувся у Лондоні на "Вемблі".

Цитує гравця Sport24.

Мостовий заявив, що його донька відвідала вечір боксу випадково, разом з компанією своїх друзів.

"Моя донька Емма просто поїхала до друзів у Лондон, тому і сходила на бій Усика і Дюбуа. Вона не фанатка боксу, просто вирішила з друзями сходити. Моя донька – фанатка футболу! У неї друзі живуть в Іспанії і стежать за всім цим", – сказав Мостовий.

Зазначимо, що Емма у соцмережах опублікувала декілька відео з "Вемблі". Зокрема в одному уболівальники захопленими криками зустрічали Усика.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

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