Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Ломаченко — Камбосос

Колишній чемпіон Серхіо Мора вважає, що майбутній бій між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом буде рівним, з невеликою перевагою австралійського боксера.

Цитує боксера BoxingNews.

"Ломаченко все ще становить загрозу. У нього ще достатньо сил, щоб виграти цей бій. Ломаченко бився з набагато більшим Теофімо Лопесом, а також вищим Девіном Хейні — ці поєдинки були дуже близькими.

Проти Камбососа йому не доведеться долати такі фізичні перепони, але мені більше подобається шанс Джорджа на перемогу, він виграє дуже близьким рішенням.

Ломаченко буде складно здобути перемогу після закінчення всіх раундів. Мій прогноз – перемога Комбососа рішенням суддів", - сказав Мора.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті вранці 12 травня. Орієнтовний початок — о 8:00 за київським часом.

Напередодні боксери провели дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.