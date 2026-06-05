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EBU продовжив санкцій щодо російських та білоруських боксерів

Олексій Мурзак — 5 червня 2026, 23:58
EBU продовжив санкцій щодо російських та білоруських боксерів
facebook.com/AlinaShaternikova

Європейський боксерський союз (EBU) проголосував за продовження санкцій щодо відсторонення російських та білоруських боксерів.

Про це повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, яка також є представницею України в правлінні EBU.

Усі члени правління одноголосно проголосували за збереження чинних санкцій.

"Сьогодні на засіданні Правління EBU, де я маю честь представляти нашу велику боксерську націю від імені Національної Професійної Ліги Боксу України, всі члени Правління проголосували за підтримку статус-кво щодо санкцій проти російського та білоруського професійного боксу", – написала Шатернікова.

Напередодні також стало відомо, що Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України надіслали звернення до керівництва ФІФА та УЄФА щодо недопуску Росії до змагань і повторне накладання санкції на Білорусь.

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