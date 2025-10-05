Мастернак завоював титул EBU у крузервейті

Польський ветеран боксу Матеуш Мастернак (50-6, 30 КО) здобув ефектну перемогу у головному бою вечора боксу в Закопане.

38-річний спортсмен нокаутував бельгійця Джоеля Джеко (19-4-1, 9 КО) у сьомому раунді та завоював титул чемпіона Європи (EBU) у першій важкій вазі.

Поєдинок проходив за переваги Мастернака, який діяв агресивно з перших секунд. У сьомому раунді поляк довів справу до кінця та нокаутував опонента.

Ця перемога стала для Мастернака ювілейною – п’ятдесятою у професійній кар’єрі.

Раніше українець Великовський програв кубинцю Гарсії під час цього вечору боксу.