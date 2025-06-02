Паркер хоче повернутися на ринг в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) заявив, що хоче якнайшвидше повернутися на ринг.

Цитує боксера The Ring.

Одну з потенційних дат новозеландець назвав 19 липня, коли буде реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

"Я хотів би повернутися якнайшвидше. Я знаю, що Усик і Дюбуа б’ються 19 липня, я хотів би або вийти в ринг невдовзі після цього, або було б чудово, якби я міг виступити на тому ж шоу. Queensberry вже обговорювали таку можливість, тож це було б непогано. З ким битися? Я ще не знаю. Пояси зараз "зависли". Усик і Дюбуа їх тримають, і хто б не виграв, невідомо, які там пункти про реванш у контракті", – розповів він.

Також Паркер назвав потенційних своїх суперників.

"Було б добре побитися з кимось. Наприклад... Дерек Чісора хоче провести свій 50-й бій, і я не впевнений, що він ще буде битися за титул. Я вже двічі його перемагав, але у мене ще ніколи не було трилогії в кар'єрі, а Дерек завжди дає бій, це міг би бути хороший варіант, щоб залишатися активним. Є також Ділліан Вайт. Фабіо Вордлі битиметься з Джастісом Гані цими вихідними. Є багато варіантів. Я знаю, Баколе теж хоче реваншу. Але я думаю, що було б чудово битися в андеркарді Усика та Дюбуа. Я буду битися з будь-ким. Як я вже сказав, якщо більше немає з ким битися, Дерек Чісора завжди зацікавлений. Він завжди готовий до цього, але він також має чудових вболівальників, і він чекає свого 50-го бою. Тоді я спробую отримати поєдинок проти переможця Усик – Дюбуа", – заявив Паркер.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.