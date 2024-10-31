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Відомий новозеландський боксер хоче провести бій проти Дюбуа

Руслан Травкін — 31 жовтня, 11:10
Відомий новозеландський боксер хоче провести бій проти Дюбуа
Джозеф Паркер
Getty images

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) хотів би провести бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомив журналіст talkSport Майкл Бенсон.

"Тренер Джозефа Паркера Енді Лі заявив, що вони будуть готові кинути виклик Даніелю Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі 22 лютого, якщо реванш з Ентоні Джошуа не відбудеться", – написав Бенсон у X.

Переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера. У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Бокс Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Джозеф Паркер

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