Відомий новозеландський боксер хоче провести бій проти Дюбуа
Джозеф Паркер
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Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) хотів би провести бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Про це повідомив журналіст talkSport Майкл Бенсон.
"Тренер Джозефа Паркера Енді Лі заявив, що вони будуть готові кинути виклик Даніелю Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі 22 лютого, якщо реванш з Ентоні Джошуа не відбудеться", – написав Бенсон у X.
Переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера. У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника.
Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.