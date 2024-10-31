Відомий новозеландський боксер хоче провести бій проти Дюбуа

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) хотів би провести бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомив журналіст talkSport Майкл Бенсон.

" Тренер Джозефа Паркера Енді Лі заявив, що вони будуть готові кинути виклик Даніелю Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі 22 лютого, якщо реванш з Ентоні Джошуа не відбудеться", – написав Бенсон у X.

Joseph Parker's trainer Andy Lee has declared that they would be ready to challenge Daniel Dubois for the IBF heavyweight world title on Feb 22nd, if the Anthony Joshua rematch doesn't happen. — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 29, 2024

Переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера. У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.