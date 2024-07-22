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Визначився транслятор поєдинку Чісора — Джойс

Олександр Булава — 22 липня, 18:36
Визначився транслятор поєдинку Чісора — Джойс

Київстар ТБ проведе ексклюзивну трансляцію поєдинку між двома британськими суперважковаговиками Дереком Чісорою та Джо Джойсом.

Про це йдеться на сайті компанії.

Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2. 12-раундовий поєдинок Джо Джойса і Дерека Чісори очолить вечір боксу від Queensberry Promotions

Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).

Бокс Дерек Чісора Джо Джойс

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