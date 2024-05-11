Джордж Камбосос: тернистий шлях становлення чемпіона

Спортивна кар’єра Джорджа Камбососа є яскравим прикладом сильної волі та цілеспрямованості. Австралійський боксер здолав у поєдинку беззаперечного фаворита — Теофімо Лопеса, і шокував світ боксу. Однак професійна кар’єра майбутнього чемпіона світу не була безхмарною. На своєму шляху Джордж Камбосос зумів подолати чимало перешкод.

Дитинство та перші успіхи в боксі

Камбосос народився 14 червня 1993 року в Сіднеї в родині з грецьким корінням. У дитинстві хлопчик страждав через зайву вагу, тому часто був об’єктом насмішок своїх однолітків.

В 11 років батько віддав його на секцію боксу, щоб покращити його фізичну форму, навчити дисципліни та вмінню постояти за себе. Окрім боксу, Джордж активно займався регбі. Юнак демонстрував хороші результати й досить швидко приєднався до відомої команди "Cronulla Sharks" під керівництвом тренера Ріккі Стюарта.

У певний момент йому довелось обрати один вид спорту, щоб зосередити на ньому увагу та зусилля. В результаті хлопець віддав перевагу боксу, в якому вже демонстрував хороші результати. До професійної кар’єри боксера Камбосос провів 100 любительських поєдинків, вигравши 85 з них.

Дебют боксера на професійному рингу відбувся у 2013 році проти Джейсона Мак-Гура. Камбосос здолав суперника нокаутом у другому раунді. У своєму третьому поєдинку боксер здобув титул чемпіона Нового Південного Вельсу, а ще через декілька поєдинків — чемпіона Австралії.

У 2016 році Джордж завоював звання чемпіона Океанії за версією WBA. Наступним здобутком боксера став аналогічний титул за версією IBF.

Переломний рік у спортивній кар’єрі

Важливим роком, який кардинально змінив шанси на успіх Джорджа Камбососа став 2017-й. Він отримав запрошення в тренувальний табір Менні Пак'яо і за короткий час став основним спаринг-партнером відомого боксера.

Згодом Камбососу надійшла пропозиція від промоутера Лу Дібелли, завдяки якій йому вдалося потрапити на американський ринг. Під час дебюту в стартовому раунді Джордж Камбосос нокаутував Хосе Фореро.

З кожною перемогою боксер ставав на крок ближчим до гучних поєдинків. Зокрема, в грудні 2019 року він виступив на боксерському вечорі "Коммі-Лопес", де впевнено переміг американця Міккі Бея.

У жовтні 2020 року в Лондоні боксер зустрівся на рингу з британцем Лі Селбі. Судді віддали перемогу Камбососу, що дозволило йому стати обов’язковим претендентом на титул за версією IBF у легкій вазі.

У січні 2021-го в IBF анонсували бій між Камбососом та чинним на той час чемпіоном Теофімо Лопесом. Поєдинок неодноразово переносили й зрештою Камбосос та Лопес зустрілися на рингу Лас-Вегаса 27 листопада 2021 року. Австралійський спортсмен здобув сенсаційну перемогу та одразу чотири пояси в легкій вазі.

Проте не всі поєдинки були успішними для Джорджа. 5 червня 2022 року відбувся бій з американцем Девіном Хейні. Джордж мав намір здобути звання абсолютного чемпіона дивізіону, але зазнав поразки.

16 червня 2022 року відбувся реванш між Камбососом та Хейні. Друга спроба також не увінчалася успіхом і за рішенням суддів перемогу віддали американцю.

12 травня 2024-го в австралійському місті Перті Камбосос проведе бій з українцем Василем Ломаченком. Боксери змагатимуться за титул IBF у легкій вазі.