47-річний Штурм завершив кар'єру поразкою в останньому бою

47-річний німець Фелікс Штурм (45-7-3, 20 KO) поступився 33-річному Граніту Штайну (21-2-1, 11 КО) на вечорі боксу у Штутгарті.

Перемогу за підсумками 10 раундів здобув 33-річний представник Косова – роздільним рішенням суддів: 95:94, 96:95 та 93:96. Для Штурма це був прощальний поєдинок, після якого він офіційно оголосив про завершення кар'єри.

German-Bosnian legend Felix Sturm (45-7-3) lost a deserved decision to Granit Stein (21-2-1) in Stuttgart, Germany. 🇩🇪

The judges scored it 95-94 and 96-95 for Stein, with one card at 96-93 for Sturm.



#SturmStein pic.twitter.com/lh14gOAJuI — Permante (@PermantexG) July 11, 2026

Свій перший професійний бій німецький боксер провів ще у 2001 році. За свою тривалу кар'єру він завойовував чемпіонські пояси WBO, WBA та IBF у середній вазі, а також титул WBA — у другій середній. У 2004 році Штурм втратив пояс WBO в легендарному бою з Оскаром де ла Хоєю.

Боксер двічі робив тривалі паузи в кар'єрі — з 2016 по 2020 рік та з 2023 по 2025 рік. Окрім Де ла Хої, він також боксував із такими відомими бійцями, як Сем Соліман, Даррен Баркер та Тімо Рост.

Напередодні український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22–1, 19 КО) підтвердив свій наступний поєдинок проти шведського експретендента на титул чемпіона світу Отто Валліна (28–3, 16 КО).