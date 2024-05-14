Фроч: Ф’юрі-старший перейшов межу, раніше він нападав і на мене

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що батько Джон Ф’юрі винен у сутичці між командами чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) напередодні бою та раніше також намагався побитися з ним.

Його слова цитує DAZN.

"Джон Ф’юрі перейшов межу.

Раніше він нападав і на мене. Викликав мене і заявив, що дасть стусана під зад і ляпаса. Він буквально публічно заявив, що битиметься зі мною на "Вемблі".

Те, що він говорить — неприємно. Це на межі абсурду та грубості", — сказав Карл.

Нагадаємо, колишній чемпіон Майк Тайсон назвав переможця бою Усик — Ф’юрі.

Раніше абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець Усик зберіг позиції.

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