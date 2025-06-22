Джон Ф’юрі: Ломаченко – видатний боєць, великий чемпіон

Батько Тайсона Ф’юрі Джон поділився своєю думкою щодо українського боксера Василя Ломаченка.

Слова Ф’юрі-старшого наводить Pro Boxing Fans.

"Він був неймовірним у професіоналах. Це була справжня наука – спостерігати за його боксом. Він був тут, а вже за мить його там немає. Це рідкісна навичка.

У нього була здатність, яку дуже рідко можна побачити у бійців. Він умів розраховувати дистанцію – і робив це ще до того, як суперник збирався атакувати. Отакий у нього був рівень. Усе вирішували мілісекунди, його таймінг. Він – видатний боєць, великий чемпіон", – заявив британець.