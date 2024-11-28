Камбосос натякнув, що Ломаченко міг би перемогти Лопеса за 5 раундів
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-3, 10 КО), який нокаутом поступився Ломаченку в травні цього року, вважає, що українець у чудовій формі не залишив би шансів для Теофімо Лопеса.
Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Як я казав у 2021-му, і як кажу зараз у 2024-му, ти – фейк. Яка розумна пропозиція, коли ти не знаєш нічого про гроші, PPV чи продаж квитків. Зараз ти б'єшся у залах для весіль. Якщо ти справді цього хочеш, ти знаєш, де мене знайти. Приведи й свого тата, ми вже ведемо 2:0 проти вас, клоунів. Ваші боси все одно вас не поважають, як я вас не поважав і знущався з вами.
Лома бився з тобою однією рукою, не обманюй себе. Той Лома, який бився зі мною, зробив би тебе за 5 раундів. Хейні провчив би тебе і я відішлю твою зламану дупу назад до реанімації. Переконайся, що ти принесеш ще одну книгу виправдань, ми їх усіх уже чули. Фейк", – написав Камбосос.
Нагадаємо, Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року.