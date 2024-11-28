Камбосос натякнув, що Ломаченко міг би перемогти Лопеса за 5 раундів

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-3, 10 КО), який нокаутом поступився Ломаченку в травні цього року, вважає, що українець у чудовій формі не залишив би шансів для Теофімо Лопеса.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Як я казав у 2021-му, і як кажу зараз у 2024-му, ти – фейк. Яка розумна пропозиція, коли ти не знаєш нічого про гроші, PPV чи продаж квитків. Зараз ти б'єшся у залах для весіль. Якщо ти справді цього хочеш, ти знаєш, де мене знайти. Приведи й свого тата, ми вже ведемо 2:0 проти вас, клоунів. Ваші боси все одно вас не поважають, як я вас не поважав і знущався з вами. Лома бився з тобою однією рукою, не обманюй себе. Той Лома, який бився зі мною, зробив би тебе за 5 раундів. Хейні провчив би тебе і я відішлю твою зламану дупу назад до реанімації. Переконайся, що ти принесеш ще одну книгу виправдань, ми їх усіх уже чули. Фейк", – написав Камбосос.

There’s your reasonable offer 🤣 your a Fugazi like i said in 2021 and like I say now in 2024. What reasonable offer you know nothing about money, PPVs or selling tickets HAHA, you fight in wedding ballrooms these days, you don’t know if your coming or going. If you really want… https://t.co/8P2Qd0b23f pic.twitter.com/OlwgJvYtzn — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) November 27, 2024

Нагадаємо, Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року.