Нас чекає чудовий бій: Джойс дав прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) вважає, що бій між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) може завершитися перемогою кожного з боксерів.

Про це він сказав у коментарі для Sky Sports.

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Очевидно, переможе той, хто краще підготується. Я ділив ринг із обома хлопцями. Найімовірніше буде або перемога суддівським рішенням Паркера, або нокаут від Дюбуа. Все залежить від настрою в день бою та ще багатьох речей. Я дуже хочу побачити, хто переможе. Я не впевнений, хто саме, але точно знаю, що на нас чекає відмінний поєдинок", – сказав Джойс.

Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.