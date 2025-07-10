Співпраця, яка сприяє розвитку боксу: Пол розхвалив Туркі

Блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО прокоментував спільне фото з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом.

Світлину Туркі опублікував на своїй сторінці у мережі Х.

"Моя мета та мета Most Valuable Promotions завжди полягала в тому, щоб змінити та розвивати бокс, і Туркі зробив для цього надзвичайно багато. Співпраця лише сприяє тому, щоб бокс – як жіночий, так і чоловічий – продовжував зростати та повертав собі статус найпопулярнішого спорту у світі", – заявив Пол.

Х.com/Turki_alalshikh

Нагадаємо, що Most Valuable Promotions – це промоутерська компанія Джейка Пола, яка організовує як його поєдинки, так і інші боксерські двобої.

Зокрема, компанія оголосила про підписання контрактів із чотирма відомими боксерками: Рамлою Алі (9-2, 2 КО), Діаною Торслунд (23-0, 9 КО), Наомі Валле (14-0, 9 КО) і Нат Дов (4-0).

Раніше Рой Джонс-молодший назвав умову, за якої Пол може стати чемпіоном світу.