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Мала статус біженця в Британії: Джейк Пол підписав контракт із відомою боксеркою

Руслан Травкін — 26 березня 2025, 22:59
Мала статус біженця в Британії: Джейк Пол підписав контракт із відомою боксеркою
Рамла Алі (лівроуч)
x.com/MostVpromotions

Промоутерська компанія Джейка Пола (11-1, 7 КО) Most Valuable Promotions оголосила про підписання контрактів із чотирма відомими боксерками: Рамлою Алі (9-2, 2 КО), Діаною Торслунд (23-0, 9 КО), Наомі Валле (14-0, 9 КО) і Нат Дов (4-0).

Про це повідомила прес-служба Most Valuable Promotions.

Найважчу кар'єру пройшла Рамла Алі. Як пише BBC, 35-річна спортсменка перебралася до Великої Британії із Сомалі, коли ще не вміла говорити. Її сім'я отримала статус біженців. Боксом вона почала займатися в сьомому класі.

"Це партнерство виходить за рамки бізнесу; мова йде про створення спадщини, яка принесе користь кожній боксерці, яка прийде після мене", – прокоментувала Алі підписання контракту з MVP.

Востаннє вона виходила на ринг у червні минулого року, коли поступилася мексиканці Ямілет Меркадо в бою за титул чемпіонки світу в другій найлегшій вазі.

Найбільш гучним підписанням є датчанка Діна Торслунд. Вона є чинною чемпіонкою світу у двох вагових категоріях, яка наразі володіє об’єднаними поясами WBC, WBO та Ring Magazine.

31-річна дівчина з Копенгагена не перемагала в 23 професійних поєдинках, що неймовірно, знаючи, що її професійна боксерська кар’єра почалася лише після того, як вона стала мамою в 2014 році.

Нагадаємо, нещодавно представник команди Усика заявив, що вони готові розглянути можливість провести поєдинок проти Пола. 

Бокс Джейк Пол

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