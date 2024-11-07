Енніс: Я нокаутую Чухаджяна

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що переможе українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) нокаутом.

Про це він сказав у коментарі для FigthHub.

"Не пропустіть мій бій, я покажу чудове шоу. Поб'ю, зламаю, там насолоджуватимуся, відправлю його в нокаут.

Перший поєдинок? Він нічого не зробив, що мене турбує. Коли я бився з ним, то справа була більша в мені. Я просто не робив те, що мав робити. Я шукав нокаут замість того, щоб насолоджуватися у рингу та дозволити йому прийти. Отже, справа була взагалі не в ньому, справа завжди була в мені. Справа в тому, що мені потрібно було робити", – сказав Джарон.