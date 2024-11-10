Енніс: Я хотів нокаутувати Чухаджяна, але занадто поспішав

Американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) відстояв свій титул у бою з Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО). Боксер зазначив, що був готовий до будь-яких дій з боку українця.

Про це він заявив на прессконференції після поєдинку.

"Я був готовий до всього, що він міг зробити. Для мене це не мало значення. Я радий, що здобув перемогу, але, як я вже сказав, я почувався добре. Вперед до більшого і кращого.

Цього разу я хотів зробити все якомога краще й нокаутувати суперника. Я завдавав йому багато болю, я поспішав. Усе гаразд, – сказав Енніс.

Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ. Слова Карена після поразки доступні в цій новині. На Чемпіоні є також огляд бою.

Нагадаємо, що для них це була друга особиста зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.