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Промоутер Усика розповів, що відбудеться в реванші з Дюбуа

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 09:32
Промоутер Усика розповів, що відбудеться в реванші з Дюбуа
Instagram

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що реванш із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) "зніме всі питання".

Про це він написав у себе в Instagram.

"Нарешті це сталося. Усі питання буде знято 19 липня на "Вемблі", – написав Красюк.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді. 

Зазначимо, що Даніель Дюбуа зміг відправити українця на канвас у 5 раунді. Щоправда, ударом нижче пояса, але весь цей час, що британець, що його команда заявляла, що удар був легальним і треба було відраховувати нокдаун. 

Нагадаємо, Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку. 

Олександр Красюк Олександр Усик Даніель Дюбуа

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