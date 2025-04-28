Промоутер Усика розповів, що відбудеться в реванші з Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що реванш із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) "зніме всі питання".

Про це він написав у себе в Instagram.

"Нарешті це сталося. Усі питання буде знято 19 липня на "Вемблі", – написав Красюк.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа зміг відправити українця на канвас у 5 раунді. Щоправда, ударом нижче пояса, але весь цей час, що британець, що його команда заявляла, що удар був легальним і треба було відраховувати нокдаун.

Нагадаємо, Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку.