Воррен: Для мене честь привезти Усика в Лондон для бою проти Дюбуа

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), заявив, що дуже радий, що вдалося погодити реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для DAZN.

"Я в захваті від можливості надати Даніелю цей історичний шанс на стадіоні "Вемблі". Для мене буде честю просувати спортивну подію такого масштабу та привілеєм привезти чемпіона такого рівня, як Олександр. Я хотів би подякувати Олександру та його команді в Ready to Fight за їх чудову співпрацю в перетворенні цього бою на реальність", – сказав Воррен.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку.